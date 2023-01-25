Глава Карелии раскритиковал туристов, собирающих подписи против «запаха животноводческих ферм»

Противники создания новых животноводческих ферм и форелевых хозяйств в Карелии появляются в числе туристов, приезжающих из-за пределов республики.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

Вопрос о туристах он затронул при обсуждении проблем развития сельского хозяйства.

«Не только туристы должны создавать какое-то движение вокруг. Они пусть ездят, ладно. Но главное в деревне, что? Вспаханное поле и запах животноводческой фермы. Может, кому-то из петербургских туристов это не нравится, они там подписи собирают: здесь эту ферму не стройте, здесь эти форелевые садки уберите. Ну, вы знаете, я думаю, что не с ними мы будем решать вопросы перспектив возрождения нашего села. Ничего, привыкнут! Еще и молочко будут покупать натуральное…», — заявил губернатор.