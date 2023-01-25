Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных

Власти Карелии рассчитывают на помощь правоохранительных органов в выявлении безработных, которые скрывают источники доходов и пользуются своим статусом в корыстных целях.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

Он дал поручение Управлению труда и занятости наладить взаимодействие с правоохранительными органами.

«Это вопрос очень серьезный с точки зрения противоправности этих действий. Среди тех кто, стоит на учете и получает даже пособие, есть те, кто участвует в серой занятости… Всю наиболее подозрительную информацию вы должны направлять в правоохранительные органы, потому что в случае таких правонарушений должно проводить проверки, в первую очередь, МВД. Там могут быть, давайте говорить юридическим языком, определенные хищения государственных средств путем злоупотребления доверием. Если человек, имея серый источник доходов, пользуется какими-то мерами поддержки как малоимущий, а на самом деле, у него есть доход, и он не посчитан, когда определяются какие-то компенсации, субсидии, то это уже на грани с уголовным кодексом. Эту информацию конечно надо направлять и помогать правоохранительным органам», - сказал Парфенчиков.

Руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова пояснила, что речь идет о гражданах, которые состоят на учете как безработные, но постоянно отказываются от трудоустройства. Многие не получают пособий по безработице, но продолжают состоять на учете, что дает им право претендовать на различные меры социальной поддержки.

«Мы бы могли предоставить соответствующие данные, чтобы прокуроры подключились к работе по выяснению, почему эти люди отказываются от работы и на какие доходы они живут», - добавила Фролова.

Как сообщалось ранее, эта тема не впервые поднимается в органах власти. Предлагаются различные варианты, как выявлять лже-безработных.