Глава Карелии распорядился помочь жителям достроить дома в связи с ростом цен на стройматериалы

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разработать меры поддержки ИЖС в условиях роста цен на стройматериалы.

Этот вопрос он поднял сегодня на заседании правительства.

По словам Парфенчикова, темпы роста ИЖС в Карелии замедилились в 2021 году, в том числе, из-за роста цен на стройматериалы.

«Многим действительно, может, не хватает каких-то средств, чтобы закончить строительство. Понимаю, что у нас бюджет не беспредельный и достаточно сложный, но я бы все-таки просил бы вас проработать возможность поддержки тех людей, которые сегодня готовы достроить дом. Особенно, многодетные семьи… Хорошо, если бы мы нашли механизм помочь людям в этой сложной ситуации достроить дома», — сказал губернатор.

Премьер-министр Александр Чепик пообещал подготовить такие предложения.

О том, на сколько выросли цены на стройматериалы в республике и каковы причины, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».