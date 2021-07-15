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Глава Карелии распорядился помочь жителям достроить дома в связи с ростом цен на стройматериалы

Новости. Общество
12:36, 16 Июля 2021
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разработать меры поддержки ИЖС в условиях роста цен на стройматериалы.

Этот вопрос он поднял сегодня на заседании правительства.

По словам Парфенчикова, темпы роста ИЖС в Карелии замедилились в 2021 году, в том числе, из-за роста цен на стройматериалы. 

«Многим действительно, может, не хватает каких-то средств, чтобы закончить строительство. Понимаю, что у нас бюджет не беспредельный и достаточно сложный, но я бы все-таки просил бы вас проработать возможность поддержки тех людей, которые сегодня готовы достроить дом. Особенно, многодетные семьи… Хорошо, если бы мы нашли механизм помочь людям в этой сложной ситуации достроить дома», — сказал губернатор.

Премьер-министр Александр Чепик пообещал подготовить такие предложения.

О том, на сколько выросли цены на стройматериалы в республике и каковы причины, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-07-16 14:09:38
Нормальные люди сначала строят дом, а потом в нем активно размножаются. В заонежье всегда было так.
бюджет
2021-07-16 13:10:26
К сентябрю подготовят предложения.
врунофф
2021-07-16 12:49:01
Хде слабунова с плакатиком ?
Гость
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