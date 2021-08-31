Глава Карелии распорядился составить «Красную книгу» — кого расселят первыми из аварийного жилья

Третий этап программы расселения аварийных домов в Карелии начнется с семей, которые в первую очередь нуждаются в новом жилье.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

По его словам, людей будут расселять не «в порядке бюрократической очереди», а в индивидуальном порядке.

«По всей республике у нас должна быть такая „Красная книга“, где должно быть написано, кого мы в первую очередь в индивидуальном порядке расселяем. У нас есть квартиры (аварийные — прим. ред.) пустующие, где люди давно не живут. Да, они имеют юридическое право, но у них потолок на голову не падает. А есть ситуации, когда семьи с детьми живут в таких домах, где дверей нет, а где-то уже и крыша провалилась», — сказал Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, третий этап программы предусматривает расселение в Карелии около 1 млн кв. метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Расселение планируется начать в 2024 году.