Глава Карелии распорядился увеличить число Почетных граждан республики

Артур Парфенчиков внес изменения в Положение о Почетном гражданине Республики Карелия.
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил увеличить скамейку Почетных граждан республики с трех до пяти человек в год. Такие изменения были внесены в положение о данном звании.
Как теперь будут выбирать кандидатуры для награждения, знает «МК в Карелии».
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