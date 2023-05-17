Глава Карелии распорядился увеличить число Почетных граждан республики

Артур Парфенчиков внес изменения в Положение о Почетном гражданине Республики Карелия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил увеличить скамейку Почетных граждан республики с трех до пяти человек в год. Такие изменения были внесены в положение о данном звании.

Как теперь будут выбирать кандидатуры для награждения, знает «МК в Карелии».