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Глава Карелии распорядился защитить памятник культурного наследия от ИЖС

Новости. Общество
11:52, 22 Февраля 2022
фото: Линнавуори © Паблик ВК / «Путешествия вокруг Ладоги»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился изменить статус территории вокруг места расположения бывшей древней крепости в Сортавале, чтобы защитить ее от ИЖС.

Такое поручение он дал сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Сортавальского района.

По словам Парфенчикова, в органы власти поступают обращения местных жителей, которые обеспокоены начавшимся формированием участков под ИЖС рядом с горой Линнавуори вблизи острова Линнасаари, где находятся остатки фортификационных сооружений XII века. Эта территория входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

«Сама инфраструктура горы окажется в некой блокаде, то есть мы ничего не сможем сделать с точки зрения создания историко-экологической части острова», — сказал губернатор.

По его мнению, необходимо начать процедуру изменения статуса территории, что позволит оградить ее от ИЖС.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская ответила, что уже идут переговоры с инвестором, готовым развивать территорию как туристический объект.

«Есть реальный инвестор, который готов это облагораживать, готов взаимодействовать с администрацией и вкладываться в данную территорию», — пояснила Свидская.

Ранее формирование участков под ИЖС стало причиной конфликта между министерством и арендатором одного из участков. В сентябре 2021 года Управление земельными ресурсами Карелии провело аукцион на право аренды, но министерство отказалось заключать договор.  Победитель аукциона подал жалобу в УФАС и антимонопольная служба встала на его сторону.

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