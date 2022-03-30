Глава Карелии рассчитывает на снижение цен на ряд товаров под влиянием западных санкций

Ограничения импорта ряда продукции российских товаропроизводителей и переориентация их на внутренний рынок может привести к снижению цен.

Такое мнение высказал сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы очень надеемся, что некоторые очень серьезные экономические процессы будут способствовать не только росту цен, но и их снижению, как это, в частности, сейчас происходит с удобрениями в сельском хозяйстве. Мы понимаем, что переориентация на внутренний рынок металла, нефти и газа, о чем говорил президент, конечно должно… Мы все-таки надеемся, что процессы формирования цены не будут только стремящимися вверх», — пояснил губернатор.

Эту тему он затронул, отвечая на вопрос о влиянии роста цен на стоимость стройматериалов, необходимых для капитального ремонта школ. Предусмотренных в бюджете денег может не хватить на выполнение всех запланированных работ. По словам главы республики, в случае роста цен бюджетные ассигнования будут увеличены.

«Если тенденция будет к росту цен, то, конечно, будем индексировать… В любом случае, наша задача сейчас — не бросить ни одного объекта», — добавил руководитель региона.