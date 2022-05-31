Глава Карелии рассказал, что происходит с ремонтом дороги «Кочкома – госграница»

Артур Парфенчиков рассказал о ремонте дороги, которая перешла в федеральную собственность.

На своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его часто спрашивают, что с ремонтом дороги «Кочкома-Госграница».

«Федеральные дорожники начали капитальный ремонт еще двух участков на отрезке от Ругозера до Ледмозера. А к октябрю этого года обещают полностью привести в порядок первые двадцать пять километров, которые долгое время были настоящим испытанием для автомобилей», - ответил Артур Парфенчиков.

Основательно заняться ремонтом этой дороги, по словам главы, удалось благодаря передаче ее в федеральную собственность.

«К 2025 году в планах полностью привести все 232 км в нормативное состояние», - пообещал глава Карелии.

Всего же за пять лет мы перевели в федеральное ведение почти 600 километров дорог:

- Подъезд к МАПП «Вяртсиля»

- «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница»

- Петрозаводск – Ошта

- Подъезды к Беломорску и Кеми

- «Кола» ‒ Пяозерский – госграница»