Глава Карелии рассказал, как обеспечили работой жителей Костомукши

На новом производстве в городе горняков трудится более 120 человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле рассказал о Наталье Борщиной из Костомукши. «Ее бригада отшивает за смену 100 курток. И столько же брюк (из них формируют комплекты спецодежды) отшивает вторая бригада. Изделия должны быть удобными и функциональными, поэтому производство включает в себя более 110 операций. Каждая швея выполняет несколько задач», — написал губернатор.



По его словам, еще год назад Наталья не обладала такими компетенциями. Ей, как и другим сотрудникам попавшего под санкции «АЕК», предложили освоить новую профессию. Бесплатное обучение организовала служба занятости совместно с «Восток-Сервис-Спецкомплект» — компания открыла в Костомукше швейную фабрику.



Как отметил руководитель региона, сегодня на новом производстве трудится более 120 человек — это швеи, закройщики, технологи и другие специалисты. 110 из них обучили через службу занятости. В планах компании — увеличить численность сотрудников втрое.



Артур Парфенчиков напомнил, что соглашение с крупнейшим в России производителем спецодежды заключили этим летом на полях Петербургского международного экономического форума. «В итоге мы не только привлекли на север крупного инвестора, но и обеспечили работой жителей Костомукши», — подчеркнул глава Карелии.