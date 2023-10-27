Глава Карелии рассказал, как республика отпразднует День народного единства

В Петрозаводске пройдет фестиваль «Марьяне».

Как напомнил в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков, вместе со всей страной республика 4 ноября отметит День народного единства.





В этот день в Петрозаводске пройдет фестиваль «Марьяне». По словам губернатора, он уже стал доброй традицией.

«Фестиваль стартует в полдень на площади Кирова. Будет много интересного! Концерт, Крууга — большой карельский хоровод, конкурс резчиков по дереву — зрители смогут увидеть, как мастера создают свои деревянные скульптуры. Гостей ждут выставки, мастер-классы и другие интерактивы, угощение», — анонсировал руководитель региона.



Музыкальную часть программы продолжит местный коллектив «Мука», который исполнит традиционные карельские песни в современной обработке.

«Не скучно будет и ребятишкам, для них организаторы приготовили много развлечений. Так что приходите на праздник семьями, берите друзей, отдыхайте вместе!», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в ноябрьские праздники в Петрозаводске изменится график движения электротранспорта.