Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

Накануне Дня знаний в эфире ГТРК «Карелия» Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о реализации в регионе программы капитальных ремонтов школ по нацпроекту «Молодежь и дети». Только за период с 2022 по 2024 год в разных районах и округах Карелии по нацпроекту обновили 34 объекта.

1 сентября 2025 года в Карелии открыли свои двери 186 школ, 18 учреждений среднего профессионального образования, 119 дошкольных образовательных организаций. В преддверии Дня знаний Глава республики Артур Парфенчиков и министр образования и спорта Наталья Кармазина ответили на вопросы о готовности региона к началу учебному году в студии ГТРК «Карелия». Одной из центральных тем эфира стали капитальные ремонты школ.

— Сегодня уже сделано многое: только по федеральной программе мы отремонтировали 34 школы. Но приступили к этой работе мы намного раньше, ещё до старта федеральной программы. Первые шаги мы делали в 2018 году. Тогда за счет региональных средств мы занялись утеплением зданий, ремонтом фасадов — начали с наших северных школ: в Чупе, Лоухах, Муезерском и Рабочеостровске, — поделился Артур Парфенчиков.

Отметим, что с 2017 года и до старта федеральной программы мероприятия по ремонту систем канализации, водо- и электроснабжения, отопления, санузлов и помещений, а также работы по энергосбережению провели в 148 зданиях образовательных учреждений по всей Карелии. В период с 2019 по 2021 год на обеспечение надлежащих условий для обучения направили свыше 1,7 млрд рублей. Эту работу отметили на федеральном уровне, и уже в начале 2022 года именно в Карелии Министр просвещения Сергей Кравцов вместе с Главой региона Артуром Парфенчиковым дали старт федеральной программе ремонтов школ.

— Мы вступили в федеральную программу готовыми: у нас уже был наработан опыт, были готовы проекты ремонта, — сказал Артур Парфенчиков. — Федеральные средства позволяют нам проводить масштабные капитальные ремонты, но для завершения всех необходимых работ, косметики — продолжаем выделять серьезные средства из регионального бюджета. В качестве примера приведу третью школу в Петрозаводске, на которую дополнительно выделили 450 млн рублей.

В 2025 году в республике продолжается ремонт 14 объектов. В следующие два года в программу войдут ещё 20 зданий общеобразовательных организаций.

— Президент страны Владимир Путин четко обозначил задачу — программа будет продолжаться, пока не отремонтируем самую последнюю школу в каждом регионе. Предварительно полагаем, что в Карелии на это потребуется времени до 2030 года. Нам ещё предстоит отремонтировать более 100 зданий, — отметил руководитель региона.Одним из лидеров по количеству обновленных школ в Карелии является Олонецкий район. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина отметила, что в числе первых по программе были капитально отремонтированы Туксинская школа, школы № 1 и 2 Олонца. Кроме того, текущий ремонт проводился в Рыпушкальской и Видлицкой школах. Приоритетным в заявке на федеральное финансирование обозначен ремонт школы в поселке Ильинский. Разработана проектно-сметная документация и на капремонт школы в Мегреге.

Полная версия интервью доступна по ссылке.