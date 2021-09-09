Глава Карелии надеется, что лес после пожаров восстановится

Специалисты считают, что значительная часть лесов, пострадавших в июле от пожаров, восстановится, заявил руководитель республики Артур Парфенчиков.

Оценку ущербу, причиненному пожарами лесам Карелии в июле, можно будет дать только через год. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Сосновый лес, вероятно, восстановится. Было очень сухо, огонь шел очень быстро, и не было верховых пожаров. В сосняках мы смотрели кору - она только внешне повреждена. По мнению специалистов, смотреть ущерб нужно через год. Специалисты считают, что значительная часть лесов восстановится», - цитирует Парфенчикова ТАСС.

Восстановлению леса также способствовали интенсивные дожди, которые пришли в Карелию в конце июля. Кроме того, специалисты уже сейчас скорректировали площадь, пройденную огнем. На пике пожароопасный обстановки из-за большого количества дыма, невозможно было точно определить очаги горения.

«То, что мы определяли по дыму, было не очень корректно, потому что лес пострадал участками, в силу даже нашей карельской специфики - озера, реки, болота оставались влажными, хотя их и было меньше, чем обычно из-за атмосферной засухи», - пояснил глава региона.

По уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс. га после пешего осмотра территорий специалистами.

По словам Парфенчикова, власти довольны работой арендаторов лесных участков в борьбе с пожарами. Претензии есть лишь к одному из них: сейчас рассматривается вопрос о расторжении с ним договора аренды. «Тут очень просто все: не тушишь лес – уходи», - прокомментировал ситуацию глава республики, не став называть имя предпринимателя.