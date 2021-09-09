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Глава Карелии надеется, что лес после пожаров восстановится

Новости. Общество
08:05, 10 Сентября 2021
фото: Правительство Карелии

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Специалисты считают, что значительная часть лесов, пострадавших в июле от пожаров, восстановится, заявил руководитель республики Артур Парфенчиков.

Оценку ущербу, причиненному пожарами лесам Карелии в июле, можно будет дать только через год. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Сосновый лес, вероятно, восстановится. Было очень сухо, огонь шел очень быстро, и не было верховых пожаров. В сосняках мы смотрели кору - она только внешне повреждена. По мнению специалистов, смотреть ущерб нужно через год. Специалисты считают, что значительная часть лесов восстановится», - цитирует Парфенчикова ТАСС.

Восстановлению леса также способствовали интенсивные дожди, которые пришли в Карелию в конце июля. Кроме того, специалисты уже сейчас скорректировали площадь, пройденную огнем. На пике пожароопасный обстановки из-за большого количества дыма, невозможно было точно определить очаги горения.

«То, что мы определяли по дыму, было не очень корректно, потому что лес пострадал участками, в силу даже нашей карельской специфики - озера, реки, болота оставались влажными, хотя их и было меньше, чем обычно из-за атмосферной засухи», - пояснил глава региона.

По уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс. га после пешего осмотра территорий специалистами.

По словам Парфенчикова, власти довольны работой арендаторов лесных участков в борьбе с пожарами. Претензии есть лишь к одному из них: сейчас рассматривается вопрос о расторжении с ним договора аренды. «Тут очень просто все: не тушишь лес – уходи», - прокомментировал ситуацию глава республики, не став называть имя предпринимателя.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-10 10:57:23
"не тушишь лес – уходи"!
Ждем отставку ЕР руководителей Карсноярского края, Карелии и некоторых других регионов...
Сеня
2021-09-10 10:45:50
"Сосновый лес, ВероятнО, восстановится.... " . дальше можно не читать этого "специалиста" хм .
Off
2021-09-10 08:12:43
Полностью облажались педроссы . Только дожди погасили пожары
Кинокритик
2021-09-10 08:36:37
Off, помню как ты очень хотел добровольцем на пожары, но постоянно якобы в автобус не влезал :)
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