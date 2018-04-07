Глава Карелии рассказал, кто в ответе за состояние дорог в Петрозаводске

Руководитель республики Артур Парфенчиков написал "ВКонтакте", что проблема с плохими дорогами в Петрозаводске относится к компетенции мэрии.

В комментария петрозаводчанка Светлана Смирнова обратила внимание на ямы на дорогах.

"Для того ,чтобы систематически отслеживать (состояние дорог) есть специальные люди, также есть люди, кто отдали тендер непонятным организациям на ремонт дорог, которые через год развалились, технадзор, кто подписывал акты приемки этих дорог. Кого призывать к ответственности за беспредел ? Я плачу налоги и хочу ездить по нормальным дорогам, а как вы их сделаете меня не волнует и кто это будет отслеживать тоже. Крик души так сказать!" - написала женщина.

"Светлана, вообще то данная проблема относится к компетенции Администрации города,а у меня хватает своих забот и направлений ответственности", - ответил ей глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Ясно, ну удачи Вам в вашем не легком труде! P.S. А администрации иногда нужен хороший пинок, чтобы они начали работать!" - добавил рассерженная горожанка.

Добавим, что на странице "Вконтакте" мэра Петрозаводска Ирины Мирошник в комментариях жители жалуются на плохие дороги. Градоначальница не участвует с ними в переписке.