Глава Карелии рассказал о десятом погибшем на Донбассе земляке

Контрактник из Сортавальского района погиб в ходе спецоперации на Украине.

Руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети выразил искренние соболезнования родным и близким Александра Пришивалко. Военнослужащий родом из поселка Пуйккола. Он погиб на Донбассе.

«Служил по контракту, командовал зенитно-ракетным отделением. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг. Светлая память герою», — пишет Парфенчиков.

Официальное число погибших на Украине жителей Карелии теперь достигло десяти. Не стало Романа Грудова, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилла Некрасова; Никиты Ерошкина; Павла Самохина, Егора Терзи, Василия Дзекунова и Андрея Гришина; Дмитрия Ижековского и Тимофея Петухова.

Президент России Владимир Путин наградил ефрейтора Ижековского и старшего матроса Петухова орденами Мужества посмертно.