Глава Карелии рассказал о мерах защиты горы Воттоваара

Карельские власти увеличили площадь особо охраняемой природной территории для защиты горы Воттоваара и отменили аукцион по аренде земли поблизости.

Власти отменили аукцион по аренде земельных участков вблизи горы Воттоваара и увеличили площадь особо охраняемой природной территории на 3 километра. Меры предприняты для защиты горы и окрестностей от строительства. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«В последние годы интерес к ландшафтному памятнику природы, „месту силы“, как его многие называют, растет. А вскоре, в связи с запуском на север Карелии „Орланов“, поток туристов еще больше увеличится. Оставить этот процесс бесконтрольным, пустить его на самотек мы не имеем права, поскольку обязаны сохранить уникальность Воттоваары», — заявил губернатор.

Парфенчиков напомнил, что в прошлом году было принято решение оставить Воттоваару в управлении республики.

«Для этого создаем при Дирекции особо охраняемых природных территорий отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами. Сейчас прописываем его конкретные задачи и полномочия, подбираем персонал и т. д.», — пояснил он.

Глава Карелии заявил, что объект не будет передан частникам.

«Исключены полностью планы по передаче горы в частные руки», — отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что по решению главы Карелии гора Воттоваара осталась в ведении республиканских властей.