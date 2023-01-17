Глава Карелии рассказал о новостройке для переселенцев из 7 районов республики (ФОТО)

В селе Кондопожского района построили новый дом для расселения, куда переедут семьи со всех концов Карелии.

Новый четырехэтажный капитальный дом в Янишполе ждет новоселов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Его мы построили по программе расселения аварийного жилья. Место хорошее: рядом Петрозаводск и Кондопога, федеральная трасса, в самом Янишполе — природный газ. В скором времени сюда переедут семьи из Пудожского, Беломорского, Муезерского, Кемского, Прионежского, Лоухского и Медвежьегорского районов. Передачу квартир планируем в марте», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков отметил, что дом в Янишполе стал первой новостройкой из 11 домов, которые будут построены до конца 2023 года по программе расселения аварийного жилья.

Помимо него, по два таких дома появятся в Петрозаводске, Сортавале и Суоярви, также по одному в Беломорске, Кондопоге, Лахденпохье и Шуе.