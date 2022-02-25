Глава Карелии рассказал о планах строительства новой молочной фермы

Артур Парфенчиков заявил о намерении властей построить молочную ферму около поселка Ильинский в Карелии.

Власти Карелии планируют построить новую молочную ферму на поле около поселка Ильинский. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«В этом году приступаем к проектированию коровника на 600 голов дойного стада. Запустить его планируем к концу 2023 года… Сюда „переедет“ стадо, выкупленное у „Искры“», — заяил он.

Также власти намерены привести в порядок кирпичное здание, куда после реконструкции предполагается перевести из Туксы молодняк.

«Здание капитальное, крепкое, но сейчас никак не используется — не по-хозяйски это. Средства есть: февральскими поправками в бюджет предусмотрели 70 млн рублей для „Ильинского“. Работы будут выполнены в текущем году», — заявил глава республики.

В планах заявлены ремонт дороги и помощь в приобретении автобусов для сотрудников, которые будут приезжать из Туксы.



«В нынешних условиях санкций очень важно опираться на собственные силы. „Ильинское“ — одно из наших стратегических предприятий, лидер молочной промышленности республики. Сейчас в хозяйстве производят 56 тонн молока в сутки. Через пару лет, с учетом наших планов развития, будет 65 тонн», — заявил Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии.