Глава Карелии рассказал о погибшем на спецоперации жителе Питкярантского района

На СВО погиб Андрей Добров, житель Питкярантского района, сообщил руководитель Карелии.
Специальная военная операция унесла жизнь нашего земляка Андрея Доброва, жителя Питкярантского района. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Он был стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового взвода. Героически защищал Донбасс. Вечная память Солдату, защищавшему мир», - написал Парфенчиков.
Руководитель региона принес соболезнования родным погибшего.
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