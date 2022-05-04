Глава Карелии рассказал о просьбе юнармейца прочесть стихотворение о войне

Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с юнармейцем прочел стихотворение, посвященное Дню Победы.
Видеозапись размещена на странице губернаторв Вконтакте.
«На днях получил неожиданное предложение от ученика лицея № 40 и юнармейца Максима Кузнецова. Он предложил вместе прочесть стихотворение о войне. С удовольствием согласился. Вот что у нас с Максимом получилось», — написал Парфенчиков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание