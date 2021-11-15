Глава Карелии рассказал о реабилитации переболевших коронавирусом жителей Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о курсе постковидной реабилитации в санатории «Марциальные воды».

Более 150 человек прошли курс постковидной реабилитации в санатории «Марциальные воды». Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети. Он пояснил, что такая возможность у жителей Карелии, тяжело переболевших коронавирусом, появилась с этого года.

«Для восстановления здоровья здесь разработали специальную программу, куда входят дыхательная гимнастика, бассейн, массаж и другие лечебные процедуры. С каждым пациентом работают по индивидуальному плану. Все это помогает справиться с такими последствиями ковида, как одышка, слабость и быстрая утомляемость даже при минимальной физической нагрузке», — рассказал губернатор.

Решение о направлении на реабилитацию принимает участковый терапевт, который оценивает тяжесть заболевания, процент поражения легких, наличие хронических заболеваний и другие факторы, пояснил глава Карелии.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о новом штамме коронавируса.