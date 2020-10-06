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Глава Карелии рассказал о состоянии малыша, до смерти избитого отцом

Новости. Общество
13:10, 07 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Сегодня 4-месячного мальчика, который попал в больницу с тяжелыми травмами после побоев отца, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что ежедневно интересуется состоянием четырехмесячного малыша, которого, по версии следствия, избил родной отец.

"Мальчик по-прежнему находится в палате ИТАР Детской республиканской больницы. Однако сегодня его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Положительную динамику врачи отмечают пока с осторожностью, но это дает надежду", - сообщил Парфенчиков.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

На данный момент ребенок вышел из комы. По словам Сараева, должен "выкарабкаться". 

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Комментарии

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кир
2020-10-07 14:18:39
Мамку проверили на занятия нелегальными работами?
zanoza
2020-10-07 13:28:02
Если ребёнок и выкарабкается, то останется ли нормальным, ведь черепно-мозговая травма не проходит бесследно.
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