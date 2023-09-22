Глава Карелии рассказал о стопроцентной готовности региона к отопительному сезону

В Карелии создали достаточные запасы топлива и завершили текущие ремонты сетей в Петрозаводске и районах республики.

Глава Карелии рассказал о начале отопительного сезона, не дожидаясь нормативных показателей.

Как отметил руководитель региона, в первые 20 дней сентября среднесуточная температура в Петрозаводске составила 14,5 градусов тепла (в прошлом году за этот же период она составляла 8,7 градусов тепла). Такая погода в центральной и южной Карелии сохранится и в последнюю декаду сентября.



С понедельника начнут подключать социальные объекты в Лоухском, Кемском, Калевальском районах и Костомукше. В Петрозаводске и остальных районах подключение соцобъектов к теплу планируется в конце следующей недели, сказал Артур Парфенчиков.



Вопросы отопления обсудили сегодня в ходе заседания правительства, на котором Минстрой доложил об итогах подготовки к отопительному сезону. Так, на подготовку к осенне-зимнему периоду в Карелии реализуются мероприятия на общую сумму 2,8 млрд рублей. Сети и котельные готовы на 100 процентов.

В регионе создали достаточные запасы топлива - угля, мазута, дизельного топлива, щепы, дров и завершили текущие ремонты сетей в Петрозаводске и районах республики. Кроме того, были заменены котлы в Муезерском районе, проложены новые магистральные сети в Суоярви, на очереди – Сегежа, а также перевели на газ Питкяранту.



Глава Карелии рассказал о том, что в республике продолжают модернизировать теплосети. На эти работы в 2023 году было предусмотрено почти 3,5 млрд рублей.

Кроме того, удалось снизить аварийность теплосетей почти на четверть. А новая автотехника, которую закупили для аварийных бригад, помогает оперативно решать вопрос с теплоснабжением в случае происшествий, добавил глава Карелии.

Ранее мы сообщали о том, что отопительный сезон в северных районах Карелии начнется раньше срока.