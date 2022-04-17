Глава Карелии рассказал о весенней примете, тронувшей его сердце на пробежке

Глава Карелии поделился со своими подписчиками Вконтакте впечатлением от приметы весны - журчанием ручья.

«Сегодня во время пробежки по карельскому лесу я услышал ещё одну тронувшую Сердце примету Весны. Что это? Конечно, журчание лесного талого ручья среди карельских скал… Всем Мира и Добра в светлый весенний день Вербного Воскресенья», — написал губернатор.

На прошлой неделе он рассказал подписчикам о другой примете весны — песне скворца.