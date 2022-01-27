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Глава Карелии рассказал о выплатах сиротам на покупку жилья

Новости. Общество
11:20, 28 Января 2022
фото: © правительство Карелии

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Артур Парфенчиков сообщил, как в Карелии действует новая мера поддержки детей-сирот, предполагающая выплаты на приобретение жилья.

Новая мера поддержки детей-сирот, предполагающая денежные выплаты на приобретение жилья, действует в Карелии с начала этого года. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети. Он пояснил, что первые свидетельства на покупку квартир вручили на минувшей неделе. 

Парфенчиков рассказал, что выплата предоставляется сиротам, достигшим 23 лет. Она рассчитывается из средней стоимости квадратного метра по республике, сегодня он стоит 61 тысячу рублей. Деньги можно направить на покупку жилья, в том числе в качестве взноса за ипотеку, пояснил губернатор.

«Чтобы получить свидетельство, необходимо до 1 июня обратиться с заявлением в Минсоцзащиты. 7 человек уже обратились за такой поддержкой — всем поможем!», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что власти Карелии распределили субвенции на обеспечение жильем детей-сирот.

 

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Комментарии

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David.
2022-01-28 12:09:12
Это должно быть автоматическим, рутинным действием!
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