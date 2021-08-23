Глава Карелии рассказал об оценке ущерба от лесных пожаров: «Что было в дыму, не значит, что горело»

Оценка ущерба, нанесенного пожарами лесам Карелии, будет сделана по результатам мониторинга в следующем году, но предварительные данные говорят о том, что многие деревья смогут восстановиться.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района, который больше других пострадал от лесных пожаров.

«Уже сегодня со специалистами мы видим, что часть деревьев, и это деревья довольно крупные, не сильно пострадали. Понятно, что эти деревья могут продолжить свой рост, и здесь нужно будет очень внимательно посмотреть в следующем году… Сейчас сложно что-то говорить, сначала нужно провести мониторинг. Он закончится в конце лета — в сентябре следующего года. Площади лесов, которые пострадали от пожара, надо определить. То, что было в дыму, не значит, что горело. Мы это сегодня видим, что есть участок обгоревший и тут же рядом участок, которого пожар не коснулся. Понятно, что значительная часть деревьев восстановится, особенно сосна… По большому счету, деревья недолго находились под воздействием высоких температур. Мы со специалистами смотрели, делали соскобы со стволов, и видно, что особенно сосна, крупные деревья в меньшей степени пострадали и, наверное, восстановятся. Но это все будет понятно где-то через год, через два. И дальше мы определим те участки, которые подвергнутся санитарным или сплошным рубкам. Мы там будем планировать лесовосстановление через три года», — сказал глава республики.