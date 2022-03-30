Глава Карелии рассказал об украинских родственниках военнослужащих, отправленных на Донбасс

Среди бойцов из Карелии, участвующих в спецоперации на Донбассе, есть те, у кого живут там родственники.

Об этом рассказал сегодня на заседании Петросовета глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы понимаем, что, фактически, вновь боремся с фашизмом. Когда-то казалось, что эта нечисть навсегда ушла из истории человечества… К сожалению, мы оказались неправы. Это действительно фашизм. При этом это наши родные люди, которые сейчас там живут, которые страдают от этого. Это наши родственники… Я провожал сегодня наших гвардейцев. У двух третей наших ребят, которые туда едут, там родственники. У кого-то даже бабушка там живет. Поэтому я считаю, что наши ребята делают святое дело, рискуя жизнью», — сказал губернатор.