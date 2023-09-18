Глава Карелии рассказал, сколько корюшки и ряпушки поймали на озерах республики

Артур Парфенчиков сообщил об успехах рыбодобывающих предприятий Карелии.

Глава Карелии на своей странице в соцсети рассказа, сколько водных биологических ресурсов с начала 2023 года добыли предприятия Карелии.

«За 8 месяцев этого года предприятиями республики добыто почти 87 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что на 5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году», — написал руководитель региона. — К примеру, улов в Баренцевом море и Атлантическом океане составил 33,6 тыс. тонн путассу, 30,4 тыс. тонн трески и пикши, 12,5 тыс. тонн скумбрии. А на Белом море удалось добыть почти тысячу тонн водорослей».

При этом, как уточнил Артур Парфенчиков, на внутренних водоемах республики было добыто 1 тысяча тонн пресноводной рыбы, половину которой составляют корюшка и ряпушка.