Глава Карелии рассказал, в какой больнице на севере республики местные жители смогут лечить зубы

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о завершении ремонта Кемской ЦРБ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о завершении ремонта в одной из больниц на севере республики — Кемской ЦРБ. По словам руководителя региона, здесь осилили большой объем работ.

Полностью обновлены помещения на первом этаже больницы. «Разместим здесь стоматологию и аптеку», — сообщил Артур Парфенчиков.

В поликлинике отремонтировали третий этаж — там будет располагаться детская консультация (первые два этажа привели в порядок еще в прошлом году). Осталось закончить ремонт административного блока, уточнил глава Карелии.

Затронул Парфенчиков и кадровый вопрос: «В прошлом году в Кемскую ЦРБ трудоустроили 10 врачей, в этом — ещё 6 медиков».

Губернатор также отметил, что капремонты в зданиях медучреждений ведутся в разных районах республики. Практически на всех объектах идет замена инженерных сетей, приводятся в порядок кабинеты врачей, палаты, процедурные и т. д., где-то обновляются фасады, где-то — кровля. «Полным ходом идет ремонт в Сегежской, Медвежьегорской, Костомукшской, Питкярантской и Олонецкой районных больницах, в первой и второй детских поликлиниках Петрозаводска, городской поликлинике № 4», — подчеркнул глава.

Как сказал Артур Парфенчиков, в программе модернизации первичного звена здравоохранения — 27 объектов, включая амбулатории и ФАПы.

«Работы еще много, о ее результатах обязательно расскажу», — пообещал глава Карелии.