Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках 11
Сегодня 06:40
Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО) 3
14.04.2021 12:50
Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров 2
14.04.2021 18:20
Суд в Карелии оценил бросок банкой в лающую собаку в 100 тысяч рублей 4
14.04.2021 13:02
В Петрозаводске построят высотный дом «Онегин» с видом на озеро и панорамными окнами (ВИДЕО)
14.04.2021 15:47
Парфенчиков анонсировал появление крупного мебельного производства в Петрозаводске 7
14.04.2021 16:55
Названы условия повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам
14.04.2021 16:01

Глава Карелии рассказал в парламенте о росте промышленности и инвестиций в экономику республики

Новости. Общество
11:12, 15 Апреля 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
Загрузка...

В 2020 году промышленное производство в Карелии выросло на 2,2%, а объем инвестиций в основной капитал — на 9% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая сегодня в парламенте республики с докладом об итогах работы правительства за прошлый год.

«Несмотря на сложную конъюнктуру, объективные трудности, промышленный сектор республики прошел стресс-тест пандемии. Сохранены рабочие места, квалифицированные кадры, не допущено остановки производств», — сказал руководитель региона.

По его словам, промышленность Карелии выросла на фоне сокращения среднероссийского показателя.

В частности, добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 4,2%, в обрабатывающих производствах заготовка древесины увеличилась на 9,2%, производство пиломатериалов — на 6,3%, улучшились показателя ряда других отраслей.

Глава Карелии отметил, что несмотря все сложности флагманы карельской промышленности продолжили активную реализацию проектов развития. Такие проекты реализуют ДОК «Калевала», ООО «Костомукшская строительная компания», ООО «Сетлес» и ООО «Русский лесной альянс».

В отчетном году начат очередной этап модернизации Сегежского ЦБК стоимостью почти 7 миллиардов рублей, которым запланирован выход на производство бумаги в объеме 400 тысяч тонн в год.

Продолжена модернизация оборудования целлюлозного завода в Питкяранте ООО «РК-Гранд» в целях наращивания объемов продукции, развития биоэнергетики и повышения экологичности производства, с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей.

ООО «Соломенский лесозавод» в прошлом году приступил к реализации нового проекта стоимостью более 2 млрд рублей, предусматривающего увеличение выпуска пиломатериалов на 30% и строительство завода по производству топливных гранул.

АО «Карельский окатыш», осуществляет реализацию масштабной программы модернизации, рассчитанной на несколько лет. Модернизация проводилась и на других горных предприятиях.

В сфере развития машиностроительной отрасли продолжена реализация проектов филиала «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» и завода пожарных роботов «ЭФЭР».

В числе важных для региона реализованных проектов глава Карелии отметил производство компонентов дизельных двигателей ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», создание производства лесозаготовительных машин ООО «Амкодор-Онего», строительство судов-краболовов АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

В стадии пусконаладочных работ находится проект по строительству малых гидроэлектростанций Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах по сравнению с предыдущим годом выросло на 12%, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100,4%.

Сельхозпредприятиями при поддержке бюджета приобретено более 20 единиц специализированной мелиоративной техники. Введено в оборот более 500 гектаров земель, что на 20% превышает уровень предыдущего года.

«В условиях отсутствия крупных профессиональных инвесторов основу отрасли составляют предприятия с государственным участием. Реализуется комплекс мер по их реструктуризации и комплексной модернизации», — сказал Артур Парфенчиков.

Производство аквакультуры в отчетном году превысило уровень 2019 года на 11%. В числе крупных проектов в отрасли глава Карелии отметил строительство в Кондопоге двух заводов по переработке рыбы общей мощностью до 60 тысяч тонн, строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих цехов в пяти рыбоводных хозяйствах республики.

Оценивая итоги инвестиционной деятельности, руководитель региона отметил, что все крупные инвестиционные проекты пользуются приоритетной поддержкой со стороны правительства Карелии.

«В отчетном году оказана субсидиарная поддержка инвесторам на общую сумму более 600 миллионов рублей, заключено 5 инвестиционных соглашений по предоставлению налоговых льгот в режиме наибольшего благоприятствования, инвесторам предоставлены в аренду 10 земельных участков без проведения торгов», — пояснил глава республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»