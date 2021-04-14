Глава Карелии рассказал в парламенте о росте промышленности и инвестиций в экономику республики

В 2020 году промышленное производство в Карелии выросло на 2,2%, а объем инвестиций в основной капитал — на 9% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая сегодня в парламенте республики с докладом об итогах работы правительства за прошлый год.

«Несмотря на сложную конъюнктуру, объективные трудности, промышленный сектор республики прошел стресс-тест пандемии. Сохранены рабочие места, квалифицированные кадры, не допущено остановки производств», — сказал руководитель региона.

По его словам, промышленность Карелии выросла на фоне сокращения среднероссийского показателя.

В частности, добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 4,2%, в обрабатывающих производствах заготовка древесины увеличилась на 9,2%, производство пиломатериалов — на 6,3%, улучшились показателя ряда других отраслей.

Глава Карелии отметил, что несмотря все сложности флагманы карельской промышленности продолжили активную реализацию проектов развития. Такие проекты реализуют ДОК «Калевала», ООО «Костомукшская строительная компания», ООО «Сетлес» и ООО «Русский лесной альянс».

В отчетном году начат очередной этап модернизации Сегежского ЦБК стоимостью почти 7 миллиардов рублей, которым запланирован выход на производство бумаги в объеме 400 тысяч тонн в год.

Продолжена модернизация оборудования целлюлозного завода в Питкяранте ООО «РК-Гранд» в целях наращивания объемов продукции, развития биоэнергетики и повышения экологичности производства, с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей.

ООО «Соломенский лесозавод» в прошлом году приступил к реализации нового проекта стоимостью более 2 млрд рублей, предусматривающего увеличение выпуска пиломатериалов на 30% и строительство завода по производству топливных гранул.

АО «Карельский окатыш», осуществляет реализацию масштабной программы модернизации, рассчитанной на несколько лет. Модернизация проводилась и на других горных предприятиях.

В сфере развития машиностроительной отрасли продолжена реализация проектов филиала «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» и завода пожарных роботов «ЭФЭР».

В числе важных для региона реализованных проектов глава Карелии отметил производство компонентов дизельных двигателей ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», создание производства лесозаготовительных машин ООО «Амкодор-Онего», строительство судов-краболовов АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

В стадии пусконаладочных работ находится проект по строительству малых гидроэлектростанций Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах по сравнению с предыдущим годом выросло на 12%, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100,4%.

Сельхозпредприятиями при поддержке бюджета приобретено более 20 единиц специализированной мелиоративной техники. Введено в оборот более 500 гектаров земель, что на 20% превышает уровень предыдущего года.

«В условиях отсутствия крупных профессиональных инвесторов основу отрасли составляют предприятия с государственным участием. Реализуется комплекс мер по их реструктуризации и комплексной модернизации», — сказал Артур Парфенчиков.

Производство аквакультуры в отчетном году превысило уровень 2019 года на 11%. В числе крупных проектов в отрасли глава Карелии отметил строительство в Кондопоге двух заводов по переработке рыбы общей мощностью до 60 тысяч тонн, строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих цехов в пяти рыбоводных хозяйствах республики.

Оценивая итоги инвестиционной деятельности, руководитель региона отметил, что все крупные инвестиционные проекты пользуются приоритетной поддержкой со стороны правительства Карелии.

«В отчетном году оказана субсидиарная поддержка инвесторам на общую сумму более 600 миллионов рублей, заключено 5 инвестиционных соглашений по предоставлению налоговых льгот в режиме наибольшего благоприятствования, инвесторам предоставлены в аренду 10 земельных участков без проведения торгов», — пояснил глава республики.