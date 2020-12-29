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Глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники

Новости. Общество
09:20, 30 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники.

Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение, касающиеся ограничений в связи с эпидобстановкой по коронавирусу. Закрытые 28 декабря кинотеатры вновь могут работать. С 29 декабря они открыты для зрителей.  При этом ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.

Напомним, театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января.

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