Глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники

Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники.

Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение, касающиеся ограничений в связи с эпидобстановкой по коронавирусу. Закрытые 28 декабря кинотеатры вновь могут работать. С 29 декабря они открыты для зрителей. При этом ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.

Напомним, театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января.