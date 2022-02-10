Глава Карелии разрешил сотрудникам магазинов и кафе работать без перчаток

В республике отменено обязательное ношение одноразовых перчаток для работников торговли и сферы услуг.

Соответствующее изменение внесено в распоряжение главы Карелии №127, сообщается на сайте правительства.

«В республике отменено обязательное ношение одноразовых перчаток в связи с коронавирусом. Без этого средства индивидуальной защиты разрешается работать всем, кому ранее было предписано их использовать: персоналу торговых объектов, учреждений общепита, туризма, спорта и т.д.», - говорится в сообщении.

При этом масочный режим в Карелии по-прежнему сохраняется.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявлены 1086 инфицированных, зарегистрированы еще три смерти от коронавируса.