Глава Карелии решил собирать Совет директоров промышленных предприятий «по мере необходимости»

Полномочия членов совета продлены на неограниченный срок.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в Положение о Совете директоров промышленных предприятий при руководителе региона, созданном экс-губернатором Александром Худилайненом. Предшественник Парфенчикова на губернаторском посту рассчитывал проводить заседания совета не реже одного раза в квартал, однако нынешний глава республики решил, что совет должен собираться по мере необходимости.

Прежнее положение предполагало, что совет директоров промышленных предприятий формируется сроком на один год, и его состав раз в год подлежит ротации. Но Артур Парфенчиков счел, что совет должен формироваться на неограниченный срок, а его состав «подлежит актуализации» также по мере необходимости.