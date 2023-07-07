Глава Карелии считает, что в Петрозаводске нужно построить еще пять школ

Особенно в новых школах нуждаются растущие микрорайоны города

В ближайшие годы в Петрозаводске нужно будет начать строительство еще около пяти школ. Об этом глава республики Артур Парфенчиков заявил в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет».

Это объясняется быстрым развитием города и, в частности, строительством новых микрорайонов в его отдельных частях. Один из таких активно развивающихся районов – Древлянка.

«Мы недавно выезжали на строительство нового микрорайона «Сампо» и дороги в этом районе. Понятно, что нам уже сегодня нужно смотреть место под строительство еще одной школы в районе Древлянки. Дальше, в сторону Лососинного, надо уже подбирать земельный участок, потому что сейчас встанет микрорайон «Сампо» на несколько десятков тысяч человек. По Петрозаводску тема острая, и нужно в ближайшую пятилетку хотя бы начать строительство порядка пяти школ», - сказал глава республики.

Добавим, что во время того же прямого эфира Артур Парфенчиков поручил найти возможность и открыть еще один первый класс в петрозаводской школе № 55, о чем ранее просили жители окрестных микрорайонов.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.