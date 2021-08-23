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Глава Карелии считает перспективной идею платить населению за сданные бутылки

Новости. Общество
14:40, 24 Августа 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Предприниматели, которые занимаются раздельным сбором мусора, в перспективе планируют платить населению за сданные бутылки и другие отходы, пригодные для переработки.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

«Мы будем не только пункты сбора создавать, но в перспективе, возможно, перейдем к платному приему мусора. Нам важно создать мотивацию у части населения — это дополнительный заработок — по сбору тех же пластиковых бутылок, тех же стеклянных бутылок… Соберут, сдадут», — сказал Парфенчиков.

По его словам, такие планы есть у предпринимателей Беломорска.

«Когда выйдут на определенный объем, вполне возможно установить определенные прейскуранты и мотивировать граждан на сбор мусора. Они хотят охватить этим бизнесом не только Беломорск, но и посматривают уже на Кемь, на Сегежу», — добавил губернатор.

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