Глава Карелии сказал, будут ли в республике введены общие ограничения из-за роста заболеваемости

Эпидемиологический порог в республике превышен на 50%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал возможность введения общих ограничений из-за роста заболеваемости.

«Вводить в Карелии общие ограничительные меры в связи с подъемом заболеваемости нет необходимости», — написал он на своей странице в соцсети.

По словам руководителя региона, ограничения будут касаться отдельных групп: так, 315 классов, или 8 тысяч учеников, главным образом в Петрозаводске, перевели на дистанционное обучение.

«Как сообщила сегодня руководитель карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, эпидпорог в республике превышен на 50%. Среди всех вирусных инфекций 70% приходится на грипп А, его еще называют гонконгским. Болеют как дети, так и взрослые», — написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии призвал всех внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и избегать мест скопления людей.