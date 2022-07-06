Глава Карелии: «Словом можно убить, а можно вылечить»

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал победителей литературной премии и поразмышлял о значении искусства слова.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте после объявления лауреатов специальной литературной премии имени Г. Р. Державина «Во славу Отечества».

«Слово. Единица нашего языка. Им можно убить, а можно вылечить. С него начинается если не все, то многое. Слова меняют наш мир, и это невероятно. Для тех, кто в совершенстве владеет искусством слова, мы учредили специальную литературную премию», — написал губернатор.

По его словам, на конкурс прислали свои работы 20 авторов из различных регионов России. В их числе Москва, Калининград, Сыктывкар, Алтайский край, Нижний Новгород, Павлово, Череповец, Вологда, Дагестан.

Победителями в номинациях «Проза» и «Поэзия» стали Константин Гнетнев и Олег Мошников из Карелии. В номинации «Литературоведение» премию получил Геннадий Сазонов из Вологды, а в номинации «Литература для детей и юношества» — Юлия Нифонтова из Барнаула.