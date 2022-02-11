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Глава Карелии: Снижение производства на Олонецком молкомбинате не связано с «молочным конфликтом»

Новости. Экономика
14:49, 11 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал не связывать сокращение объемов производства на Олонецком молочном комбинате по итогам 2021 года с временным ограничением поставок молока государственными совхозами.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района.

«Наблюдается снижение к 2020 году уровня загрузки производственной мощности, а также по отдельным позициям выпускаемой продукции — масла, сыра, кисломолочной продукции. Я бы просил это не связывать с ситуацией, когда на две недели в октябре часть молока (с государственных совхозов — прим. ред.) отправлялась по более высокой цене вологодскому переработчику», — сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что ограничения поставок на Олонецкий молочный комбинат были вызваны тем, что государственные совхозы не согласились с ценой, которую комбинат предлагал за их продукцию. В ходе переговоров стороны договорились о повышении цены.

«Договоры по поставке молока с конца октября выполняются в полном объеме. Тем не менее, мы наблюдаем снижение загрузки производственных мощностей», — добавил глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2022-02-11 17:20:17
Да вам же никто уже давно не верит.
Sim22
2022-02-11 16:35:54
Совсем с катушек "соскочил" величайший управленец
Мотя
2022-02-11 16:44:47
Sim22, а кто ? Уточните хоть :)
Мотя
2022-02-11 16:16:52
Чуть молочную отрасль не " убили " , а у него всё нормально .
Гражданин
2022-02-11 15:38:38
А мы из года в год, из периода в период, при смене чиновников в регионе видим крайне низкое и плохое управление.
Наверно только у нас в регионе происходит круговорот отставных чиновников в природе, с места на место, с должности на должность.
Мы понимаем, что нет опыта, нет кадров - может стоит признать это и не устраивать дальнейший цирк.
User
2022-02-11 15:33:01
А с чем связывать?
Гость
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