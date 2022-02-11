Глава Карелии: Снижение производства на Олонецком молкомбинате не связано с «молочным конфликтом»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал не связывать сокращение объемов производства на Олонецком молочном комбинате по итогам 2021 года с временным ограничением поставок молока государственными совхозами.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района.

«Наблюдается снижение к 2020 году уровня загрузки производственной мощности, а также по отдельным позициям выпускаемой продукции — масла, сыра, кисломолочной продукции. Я бы просил это не связывать с ситуацией, когда на две недели в октябре часть молока (с государственных совхозов — прим. ред.) отправлялась по более высокой цене вологодскому переработчику», — сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что ограничения поставок на Олонецкий молочный комбинат были вызваны тем, что государственные совхозы не согласились с ценой, которую комбинат предлагал за их продукцию. В ходе переговоров стороны договорились о повышении цены.

«Договоры по поставке молока с конца октября выполняются в полном объеме. Тем не менее, мы наблюдаем снижение загрузки производственных мощностей», — добавил глава республики.