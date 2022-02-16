Глава Карелии: Соглашение о сотрудничестве правительства республики и молокозавода «Славмо» — серьезный шаг в развитии молочной отрасли

Глава региона Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «Славмо» Сергей Басов 17 февраля подписали соглашение между правительством республики и петрозаводским молокоперерабатывающим предприятием.

Документ предусматривает увеличение господдержки предприятия и объемов переработанного молока.

«Сегодня подписал соглашение с руководством завода „Славмо“ — это один из крупнейших производителей молочной продукции в республике. Как я неоднократно говорил, основная цель в развитии молочной отрасли — значительно увеличить долю карельского молока и других молочных продуктов на прилавках наших магазинов и супермаркетов. Сегодня она составляет всего 40 процентов — нужно больше! И мы можем больше! Соглашение, подписанное сегодня — серьезный шаг в этом направлении. Точнее, не сам документ, а те усилия, которые каждая из сторон приложит для достижения поставленных целей», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Как отметили в правительстве Карелии, региональные власти будут содействовать увеличению поставок на «Славмо» сырья, произведенного в государственных совхозах, а также оказывать другие меры поддержки по линии Министерства сельского хозяйства. Петрозаводский молокозавод, в свою очередь, наращивает объем переработанного молока, продолжает модернизацию, работает над улучшением качества продукции. Кроме того, «Славмо» обязуется принимать меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет республики, а также по сохранению рабочих мест и повышению оплаты труда.

Сейчас «Славмо» производит 65 тонн молока в сутки, но предприятие обладает всем необходимым для движения вперед.

«Условия для увеличения объемов производства, конечно, есть. Это и проведенная модернизация, и свободные мощности, и слаженный профессиональный коллектив. Сырье сегодня есть, контракты заключены», − сообщил Сергей Басов.

Перед заключением соглашения Артур Парфенчиков осмотрел участок фасовки готовой продукции. Этот и другие цеха завода оснащены новой техникой, закупленной, в том числе на средства господдержки. Более 73 миллионов рублей ранее направило правительство Карелии, чтобы частично возместить затраты на оборудование для розлива пастеризованного молока, кисломолочных напитков и минеральной воды. Финансирование было предусмотрено за счет федеральных средств в рамках Индивидуального плана развития республики до 2024 года.

«Руководители „Славмо“ представили новые виды продукции. Впечатлило — качество традиционно высокое, а упаковка современная, яркая, удобная. Горжусь тем, что республика участвует в этом процессе обновления», — часть средств на покупку оборудования мы компенсировали из бюджета.

Важным пунктом переговоров стало решение о совместном взаимодействии с федеральными торговыми сетями, работающими в Карелии. «Славмо» готово увеличить поставки в их магазины молока, творога, сметаны и кефира, а региональное правительство — помочь договориться об этом и оказать поддержку в продвижении продукции молокозавода на российском рынке. Соответствующее поручение глава Карелии дал заместителю премьер-министра по вопросам экономики Дмитрию Родионову.

«Нам надо вместе обсудить этот вопрос с федеральными сетями, чтобы объемы карельской продукции там были увеличены. Мы договорились, что будем работать над увеличением сбыта, в том числе и новой продукции, которая сейчас появляется благодаря модернизации», − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Одним из ключевых моментов сотрудничества является развитие молокоперерабатывающим предприятием собственной сырьевой базы. На этой неделе карельский Минсельхоз и принадлежащая «Славмо» агрофирма им. Зайцева подписали соглашение об увеличении объемов производства молока на 3% в 2022 году.

«Да, пока немного, но это только начало! Очень хочу, чтобы хозяйство имени Зайцева снова стало одним из лидеров республиканского А. К. Ведь земельные ресурсы, которыми это сельхозпредприятие располагает, позволяет увеличить объем производства сырого молока как минимум вдвое», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.