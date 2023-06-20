Глава Карелии сообщил о еще двоих погибших бойцах в зоне СВО

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков в соцсети рассказал о еще двоих наших земляках, погибших во время спецоперации.

На своей странице в социальной сети Артур Парфенчиков сообщил о двоих жителях Карелии, погибших во время специальной военной операции.



«В ходе СВО погибли Сергей Лапин, сержант контрактной службы, житель Медвежьегорского района и Александр Крот, младший сержант контрактной службы, житель Сортавальского района. Мои соболезнования близким и родным Сергея и Александра. Вечная память героям. Карелия скорбит», - заявил Парфенчиков.











Напомним, в начале июня мы сообщали об убитом уроженце Пудожского района республики, Евгении Трушникове 1987 года рождения.