Глава Карелии сообщил о еще одном погибшем участнике спецоперации

Во время специальной военной операции погиб рядовой Александр Тихонов, рассказал в соцсети глава Карелии.
Руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в социальной сети о еще одном погибшем во время СВО.
«Гвардии рядовой Александр Тихонов. Старший наводчик расчета (боевой машины). Погиб в ходе СВО.
Искренние соболезнования маме Александра – Валентине Степановне, все родным и близким нашего земляка. Скорбим. Будем помнить», - написал Парфенчиков.
Напомним, 26 января «Столица на Онего» сообщила о гибели уроженца Калевальского района Юрия Целищева.
А в среду, 25 января, в поселке Попов Порог Сегежского района почтили память Дмитрия Можейко, также погибшего во время спецоперации.
Указом президента доброволец посмертно удостоен Ордена Мужества. Награду вручили матери и жене Можейко.
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