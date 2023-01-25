Глава Карелии сообщил о еще одном погибшем участнике спецоперации

Во время специальной военной операции погиб рядовой Александр Тихонов, рассказал в соцсети глава Карелии.

Руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в социальной сети о еще одном погибшем во время СВО.



«Гвардии рядовой Александр Тихонов. Старший наводчик расчета (боевой машины). Погиб в ходе СВО.



Искренние соболезнования маме Александра – Валентине Степановне, все родным и близким нашего земляка. Скорбим. Будем помнить», - написал Парфенчиков.



Напомним, 26 января «Столица на Онего» сообщила о гибели уроженца Калевальского района Юрия Целищева.



А в среду, 25 января, в поселке Попов Порог Сегежского района почтили память Дмитрия Можейко, также погибшего во время спецоперации.



Указом президента доброволец посмертно удостоен Ордена Мужества. Награду вручили матери и жене Можейко.