Глава Карелии сообщил о гибели еще одного контрактника на Донбассе

Рядовой контрактной службы из Лахденпохьи Артем Белков погиб в ходе спецоперации на Украине.
Артем Беляков погиб 26 августа на Донбассе. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
«В войсковой части был наводчиком мотострелкового отделения», — сообщил руководитель республики.
Парфенчиков выразил глубокие соболезнования маме земляка из Лахденпохья Наталье Викторовне, родным и близким.
«Карелия скорбит», — подытожил глава республики.
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