Глава Карелии сообщил о гибели еще одного контрактника на Донбассе

Рядовой контрактной службы из Лахденпохьи Артем Белков погиб в ходе спецоперации на Украине.

Артем Беляков погиб 26 августа на Донбассе. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«В войсковой части был наводчиком мотострелкового отделения», — сообщил руководитель республики.

Парфенчиков выразил глубокие соболезнования маме земляка из Лахденпохья Наталье Викторовне, родным и близким.

«Карелия скорбит», — подытожил глава республики.