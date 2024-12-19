Парфенчиков поручил Минстрою быть на связи с федеральным центром, чтобы в числе первых подать от Карелии заявку по программе расселения аварийного жилья

Актуальную для Карелии тему расселения аварийного жилья поднял Артур Парфенчиков, проводя в режиме видеоконференцсвязи последнее в уходящем 2024 году заседание Правительства Карелии.

В частности, руководитель региона прокомментировал вопросы, поступившие от жителей Карелии на прямую линию Президенту РФ.

Глава республики напомнил, что Карелия на 2 года раньше срока сумела завершить предыдущую программу расселения аварийного жилья и провести масштабную инвентаризацию, благодаря чему Фонд развития территорий вернул республике 368 миллионов рублей, на которые будут по старой программе до конца 2024 года будут расселены еще 130 квартир.

В Карелии, указал Артур Парфенчиков, в ходе масштабной инвентаризации с 2017 года аварийными были признаны почти 4 тысячи 200 многоквартирных домов общей площадью более миллиона квадратных метров.

«Мы с вами получили огромный пласт жилья, которое фактически выведено из системы ЖКХ. Дома не подлежат капитальному ремонту, серьезному обслуживанию. По нашим подсчетам, это около 25 тысяч квартир. Конечно, нам предстоят очень сложные задачи», - констатировал Артур Парфенчиков.

Расселять аварийное жилье, признанное таковым после 2017 года, будут до 2030 года. Артур Парфенчиков поручил Минстрою

быть на постоянной связи с федеральным центром, чтобы в числе первых подать от Карелии заявку на финансирование по программе расселения аварийного жилья.

«Необходимо сразу создать механизм определения приоритетов. «5 тысяч квартир, но там разная история. Важно, чтобы в первую очередь квартиры получили те, кто в этом в наибольшей степени нуждается… Наша задача – предоставить жилье тем, кто сегодня живет в самых сложных условиях. Это семьи с инвалидами, многодетные семьи, участники СВО», - отметил руководитель республики, напомнив о положительном опыте работы общественных комиссий при муниципалитете с участием прокурора, когда очередность решали сами местные жители. Данный опыт Артур Парфенчиков предложил изучить главе Минстроя Карелии Виктору Россыпнову.

Напомним, в ходе предыдущей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в новые дома въехали 8 тысяч жителей Карелии. Программа была завершена в декабре 2023 года, на 2 года раньше намеченного срока.