Глава Карелии сообщил о троих убитых на СВО

Во время специальной военной операции погибли трое жителей республики.
Как на своей странице в социальной сети рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков, на СВО погибли гранатометчик мотострелкового отделения Максим Антохин из поселка Красноборский Пудожского района, помощник гранатометчика мотострелкового отделения петрозаводчанин Николай Емельянов и Виктор Серецкий из поселка Куркиеки.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Парфенчиков.
Напомним, ранее мы сообщали о дате прощания с двумя убитыми на СВО уроженцами Надвоиц.
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