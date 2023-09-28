Глава Карелии сообщил о троих убитых на СВО

Во время специальной военной операции погибли трое жителей республики.

Как на своей странице в социальной сети рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков, на СВО погибли гранатометчик мотострелкового отделения Максим Антохин из поселка Красноборский Пудожского района, помощник гранатометчика мотострелкового отделения петрозаводчанин Николай Емельянов и Виктор Серецкий из поселка Куркиеки.



«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Парфенчиков.



Напомним, ранее мы сообщали о дате прощания с двумя убитыми на СВО уроженцами Надвоиц.











