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Глава Карелии сообщил о восстановлении прав обманутых дольщиков в регионе

Новости. Общество
11:12, 18 Декабря 2023
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Артур Парфенчиков рассказал, как республика решила острый социальный вопрос.

Карелия выполнила поручение Президента по восстановлению прав обманутых дольщиков. Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель региона Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, этот социальный вопрос, актуальный для всей страны, особенно остро стоял в Карелии в 2014–2016 годам, когда 139 жителей региона пострадали от недобросовестных застройщиков. При этом Карелия получила более 430 миллионов рублей для решения проблемы от Фонда развития территорий.

«В итоге мы возместили 96 дольщикам вложенные в строительство средства. Второй группе дольщиков построили новый дом в Сайнаволоке. А дольщикам, которые вложились в строительство трёхэтажки на ул. Паустовского, устранили нарушения, ранее не позволившие ввести в эксплуатацию дом на 12 квартир», — написал Артур Парфенчиков, одновременно успокоив тех жителей Карелии, кто покупает квартиру по договору долевого участия тем, что законодательство исключило дальнейшее появление ситуаций с нарушением прав дольщиков.

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