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Глава Карелии сравнил степень вакцинации от коронавируса в разных странах и удивился

Новости. Общество
12:35, 06 Ноября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков отметил, что в списке самых вакцинированных стран нет ни одной из бывшего соцлагеря.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал своим подписчикам о впечатлениях, которые ему навеяло чтение материалов финской прессы последних дней на тему пандемии.

«С удивлением обнаружил, что на 4-5 ноября самой вакцинированной страной мира является Португалия, где двумя вакцинами привито более 87 % всего населения, включая несовершеннолетних. Наши соседи финны со своими 70% в третьем десятке. Прочитав названия всех стран из тридцатки, пришёл к первой мысли, что в нем нет ни одной страны из бывшего соцлагеря, - поделился Парфенчиков. - В Финляндии при таких показателях вакцинации, при 700 тысячах непривитых граждан (из 5,5 млн) по мнению министра по делам семьи и социальным услугам социал-демократки Кристы Киуры, государство не может контролировать пандемию.  5 ноября Минсоцздрав Финляндии инициировал рассмотрение в Правительстве вопроса об отправке всех невакцинированных в неоплачиваемый отпуск. Данная мера по мнению инициаторов может стать препятствием для распространения новых опасных штаммов. Хельсингин саномат пишет, что в Германии отказ от вакцинации теперь не будет рассматриваться, как частное дело гражданина».

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-06 13:49:49
По состоянию на 05.11.21 г. первое место по вакцинации 1 вакциной в мире занимает ОАЭ, а Португалия на 2 месте. По 2 вакцине разница составляет 00.2 %.
Россию обошли такие страны как: Комбоджа, Уругвай, Бутан. Данные государства входят в 30-ку лидеров по вакцинации.
Ну а вот наши бывшие союзные республики -аля отдельные государства:
Азербайджан - 1 вакциной 51.59%, 2 вакциной 43.2%.
Казахстан - 1 вакциной 43.80%, 2 вакциной 39.78%.
Латвия - 1 вакциной 63.90%, 2 вакциной 56.08%.
Литва - 1 вакциной 67.95%, 2 вакциной 64.70%.
Эстония - 1 вакциной 60,42 %, 2 вакциной 57,63 %.
Ну и мы родные:
Россия - 1 вакциной 39,44 %, 2 вакциной 33,77 %.
Слова губернатора: в списке самых вакцинированных стран нет ни одной из бывшего соцлагеря. И это чистая правда, однако они обошли нас и значительно. Позор нам.
карел
2021-11-06 14:05:27
Гражданин, не нам , а ему . Гнать в шею .
карел
2021-11-06 14:02:28
Гражданин, приплыл родимый из Вконтакте и еже выше с ним . Бездари .
карел
2021-11-06 13:25:44
Вконтакте меньше надо сидеть и собой любоваться , больше надо читать и не про себя , тоже . Стыдно за него становится .
лишьбыпротив
2021-11-06 12:56:43
Страны СЭВ и Варшавского договора. :) Сейчас еще про чилийскую хунту вспомнит.
нетюлень
2021-11-06 12:50:20
И более того. Из бывших союзных республик самая привитая, Эстония, 59%. Остальные мнооого ниже.
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