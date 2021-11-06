Глава Карелии сравнил степень вакцинации от коронавируса в разных странах и удивился

Артур Парфенчиков отметил, что в списке самых вакцинированных стран нет ни одной из бывшего соцлагеря.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал своим подписчикам о впечатлениях, которые ему навеяло чтение материалов финской прессы последних дней на тему пандемии.

«С удивлением обнаружил, что на 4-5 ноября самой вакцинированной страной мира является Португалия, где двумя вакцинами привито более 87 % всего населения, включая несовершеннолетних. Наши соседи финны со своими 70% в третьем десятке. Прочитав названия всех стран из тридцатки, пришёл к первой мысли, что в нем нет ни одной страны из бывшего соцлагеря, - поделился Парфенчиков. - В Финляндии при таких показателях вакцинации, при 700 тысячах непривитых граждан (из 5,5 млн) по мнению министра по делам семьи и социальным услугам социал-демократки Кристы Киуры, государство не может контролировать пандемию. 5 ноября Минсоцздрав Финляндии инициировал рассмотрение в Правительстве вопроса об отправке всех невакцинированных в неоплачиваемый отпуск. Данная мера по мнению инициаторов может стать препятствием для распространения новых опасных штаммов. Хельсингин саномат пишет, что в Германии отказ от вакцинации теперь не будет рассматриваться, как частное дело гражданина».