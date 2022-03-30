Глава Карелии: «Строительство детского сада в Ляскеля добавило мне седых волос»

Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с многострадальным объектом ФЦП в Питкяранском районе.

Напомним, детский сад в поселке Ляскеля начали строить в рамках Федеральной целевой программы в 2018 году. Весной 2019 подрядчик прекратил работы. Контракт с ним расторгли. Но прежде, чем заключать новый, потребовалось откорректировать проект, так как за это время изменились требования к образовательным учреждениям. После того, как проект получил положительное заключение государственной экспертизы, состоялся новый аукцион по выбору подрядчика. Контракт заключили в декабре 2020 года. Но компания СК «Гарант» также сорвала строительство садика. Победителем конкурса на достройку здания детского сада в поселке Ляскеля стала компания КСМ.

«Строительство детского сада в Ляскеля добавило мне седых волос… Но отказываться от объекта даже не думал. Сейчас на строительную площадку зашел наш надежный подрядчик — компания „Карелстроймеханизация“. На начало апреля строители завершили устройство фундамента и монтаж цокольного этажа. Сейчас возводят конструкции первого и второго этажей», — пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам руководителя республики, сдача детского сада планируется осенью.

Специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили строительство детского сада в поселке Ляскеля.

«В ходе проверки, на основании рассмотрения представленной исполнительной документации, исполнительных схем по выполненным элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, актов освидетельствования выполненных работ, сделан вывод о соответствии выполненных работ требованиям проектной документации», — говорится в сообщении Госкомитета.