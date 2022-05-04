Глава Карелии: Угрозы затопления Петрозаводска нет (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков проконтролировал состояние плотины на озере Лососинное в Прионежском районе.

Руководитель республики сегодня, 14 мая, утром побывал на плотине озера Лососинное. Она позволяет контролировать сброс воды в реку Лососинка.

Как рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, накануне специалисты были вынуждены расширить водосброс через плотину на 20 см, чтобы избежать размывов трассы Петрозаводск - Лососинное.

«Сейчас пройдет течение, которое было связано с повышенным сбросом, и гидрологическая ситуация в Петрозаводске стабилизируется. Мы ее контролируем. Ведутся работ по устранению возникающих завалов в районе мостов. Будем надеяться, что сильный удар стихии позади», - отметил глава Карелии.

Кроме того, руководитель региона побывал на 17 км трассы Петрозаводск – Лососинное, которую вчера закрыли из-за подтопления.

По слом Артура Парфеникова, в ближайшее время специалисты обследуют полотно дороги на предмет наличия размытий, пустот. Также дорожники займутся восстановлением обочин.

«Как только мы зафиксируем безопасность дороги, будем решать вопрос с Проездом энергетиков. Ситуация под контролем. Надеемся к вечеру мы основные проблемы решим», - сказал глава Карелии.

Ранее сообщалось, проливные дожди ночью размыли трассу у моста и подтопили 30 домов в деревне Вилга Прионежского района.