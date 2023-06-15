Глава Карелии уволил начальника ЗАГСА республики

Михаил Ковалев покинул пост начальника Управления записи актов гражданского состояния.
Приказ об освобождении от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния Михаила Ковалева был подписан главой Карелии Артуром Парфенчиковым в минувший четверг, 15 июня. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Карелии».
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