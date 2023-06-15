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Глава Карелии уволил начальника ЗАГСА республики

Новости. Общество
09:17, 16 Июня 2023
фото: Столица на Онего

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Михаил Ковалев покинул пост начальника Управления записи актов гражданского состояния.

Приказ об освобождении от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния Михаила Ковалева был подписан главой Карелии Артуром Парфенчиковым в минувший четверг, 15 июня. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Карелии».

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