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Глава Карелии в день рождения омбудсмена отметил ее работу по помощи беженцам с Донбасса

Новости. Общество
09:15, 15 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил уполномоченного по правам человека Ларису Бойченко с днем рождения, который она отмечает сегодня.

Поздравление губернатора размещено на его странице Вконтакте.

«У Ларисы Дмитриевны большой опыт работы. Много лет она возглавляла Карельское отделение Движения женщин России. Знаю, что сейчас активно помогает семьям, приехавшим к нам из Донбасса, помогает в сборе гуманитарного груза, ведет большую работу по восстановлению нарушенных прав граждан. Сегодня у Ларисы Бойченко день рождения. Уважаемая Лариса Дмитриевна! Благодарю вас за ответственность и неравнодушие к проблемам земляков. Желаю здоровья, оптимизма и плодотворной работы!», — написал Парфенчиков.

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