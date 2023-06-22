Глава Карелии в карточках напомнил программу Дня города в Петрозаводске

В субботу, 24 июня столице Карелии исполнилось 320 лет.
Руководитель республики Артур Парфенчиков рассказал о сегодняшней программе празднования Дня города.
«Друзья, сегодня нашему Петрозаводску исполняется 320 лет. Приглашаю всех погулять по городу. Программа – в карточках. С днем рождения, любимый город!» - написал он на своей странице в социальной сети.
Напомним, в честь 320-летия основания карельской столицы на разных городских площадках пройдут концерты, акции, интерактивные программы, торжественные церемонии.
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